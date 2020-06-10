В Джейрахском районе Ингушетии госавтоинспекторы провели масштабное рейдовое мероприятие
В Джейрахском районе Ингушетии сотрудниками ОГИБДД отделения ОМВД России «Джейрахский» было проведено масштабное профилактическое рейдовое мероприятие.
В ходе рейда было выявлено 26 административных правонарушений, сообщила пресс-служба администрации района. Водители были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения.
Госавтоинспекция напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призвала граждан быть предельно внимательными на дороге.