В Джейрахском районе Ингушетии госавтоинспекторы провели масштабное рейдовое мероприятие

В ходе рейда было выявлено 26 административных правонарушений, сообщила пресс-служба администрации района. Водители были привлечены к административной ответственности за различные правонарушения.

Госавтоинспекция напомнила о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призвала граждан быть предельно внимательными на дороге.