В двух районах Ингушетии устраняют утечку газа на подземном газопроводе
Из-за необходимости проведения работ по устранению утечек газа на подземном газопроводе до 18 часов, 13 октября, приостановлена подача голубого топлива в сельское поселение Троицкое Сунженского района Ингушетии.
По такой же причине на целый день оостанутся без газа и жители сельских поселениий Джейрах и Эзми горного Джейрахского района республики.
МЧС по региону призывает жителей указанных населенных пунктов проявлять бдительность и следить за газовыми приборами.