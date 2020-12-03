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В двух населенных пунктах Ингушетии временно отключат газ и свет

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Сегодня с 10 до 17 часов абонентам, проживающим в сельском поселении Троицкое Сунженского района Ингушетии, будет приостановлена подача газа в связи с необходимостью проведения ремонтных работ

А в сельском поселении Сагопши Малгобекского района с 13 до 16 часов не будет света из-за внеплановых ремонтных работ на ПС 35кВ «Малгобек-2».

МЧС по республике призывает жителей указанных населенных пунктов проявлять бдительность, следить за газовыми и электрическими приборами, оповестить соседей о полученной информации.

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