Энергоснабжение

В двух населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ

0

Из-за проведения внеплановых ремонтных работ на ПС 35 кВ «Кантышево», сегодня с 10 до 14 часов будет прекращена подача электроснабжения в сельских поселениях Кантышево и Долаково Назрановского района.

В чрезвычайном ведомстве Ингушетии призвали граждан быть бдительными и следить за электроприборами, при необходимости оповестите соседей о полученной информации.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Важнейшим направлением в работе правоохранителей полпред Чайка считает противодействие экстремизму и терроризму
В рамках проекта «Историческая память» в Ингушетии будет проведен мониторинг состояния памятников ВОВ
Ингушский спортсмен Хусен Халмурзиев выступит на международном турнире в Париже
В Ингушетии водителя с фальшивым удостоверением пенсионера МВД отправили под подписку о невыезде
В книжных магазинах Сунжи прошла проверка литературы на предмет наличия пропаганды экстремизма
В 2020 году в Малгобеке откроют новую школу на 704 места
В Национальной библиотеке Ингушетии состоится встреча читателей с писателем Бадрудином Горчхановым
В музее изобразительных искусств Ингушетии ведется работа по созданию мультимедиа-гидов
Эстафета Победы пройдет по территории Ингушетии в начале апреля
В Ингушетии выберут нового руководителя Центра культурного развития
Реализация национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ингушетии перешла в активную фазу

Главное

Яндекс.Метрика

 