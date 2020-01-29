В двух населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за внеплановых ремонтных работ
Из-за проведения внеплановых ремонтных работ на ПС 35 кВ «Кантышево», сегодня с 10 до 14 часов будет прекращена подача электроснабжения в сельских поселениях Кантышево и Долаково Назрановского района.
В чрезвычайном ведомстве Ингушетии призвали граждан быть бдительными и следить за электроприборами, при необходимости оповестите соседей о полученной информации.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.