В двух населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
В сельских поселения Кантышево и Долаково Назрановского района в среду, 18 ноября, с 10 до 17 часов отключат свет в связи с плановыми ремонтными работами на подстанции ПС 35 кВ «Кантышево».
Региональное чрезвычайное ведомство призывает жителей названных населенных пунктов проявлять бдительность, следить за электроприборами и оповестить соседей о полученной информации.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.