Энергоснабжение

В двух населенных пунктах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ

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В сельских поселения Кантышево и Долаково Назрановского района в среду, 18 ноября, с 10 до 17 часов отключат свет в связи с плановыми ремонтными работами на подстанции ПС 35 кВ «Кантышево».

Региональное чрезвычайное ведомство призывает жителей названных населенных пунктов проявлять бдительность, следить за электроприборами и оповестить соседей о полученной информации.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55-99-99.

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