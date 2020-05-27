В двух медучреждениях Ингушетии прокуратурой выявлены нарушения сроков перечисления работникам стимулирующих выплат
Для обеспечения защиты прав медицинских работников прокурорами регионов СКФО проведено свыше 200 проверок, которыми охвачены учреждения здравоохранения, где проходят лечение граждане, заболевшие Covid-19. В прокуратурах созданы и функционируют «горячие линии».
Нарушения сроков перечисления в апреле и мае текущего года заработной платы и стимулирующих выплат работникам двух учреждений здравоохранения выявлены прокуратурой Ингушетии, сообщила представитель управления Генпрокуратуры России в СКФО Евгения Крылова.
В информации не уточняется, о каких именно медучреждениях идет речь.
Также сообщается, что после вмешательства прокуроров в Дагестане в перечни получателей стимулирующих выплат включены 135 медицинских работников, в Ставропольском крае — 4, в Северной Осетии — водители 39 бригад скорой помощи.
Прокурорами в той же Северной Осетии и Карачаево-Черкесии приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.
В целом, по результатам проверок прокурорами внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.
Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено более 110 млн рублей.
В релизе отмечается, что проверки исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам проведены по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова.