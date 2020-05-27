В двух медучреждениях Ингушетии прокуратурой выявлены нарушения сроков перечисления работникам стимулирующих выплат

Нарушения сроков перечисления в апреле и мае текущего года заработной платы и стимулирующих выплат работникам двух учреждений здравоохранения выявлены прокуратурой Ингушетии, сообщила представитель управления Генпрокуратуры России в СКФО Евгения Крылова.

В информации не уточняется, о каких именно медучреждениях идет речь.

Также сообщается, что после вмешательства прокуроров в Дагестане в перечни получателей стимулирующих выплат включены 135 медицинских работников, в Ставропольском крае — 4, в Северной Осетии — водители 39 бригад скорой помощи.

Прокурорами в той же Северной Осетии и Карачаево-Черкесии приняты меры реагирования в связи с неверным расчетом выплат, в результате чего их размеры были занижены. Организован их перерасчет, в том числе исходя из самого факта работы с пациентами, без привязки ко времени.

В целом, по результатам проверок прокурорами внесено 82 представления, опротестовано 65 правовых актов, возбуждено 13 дел об административных правонарушениях.

Всего за период проверки, в том числе по мерам прокурорского реагирования, работникам перечислено более 110 млн рублей.

В релизе отмечается, что проверки исполнения законодательства при начислении и осуществлении стимулирующих выплат медицинским и иным работникам проведены по поручению Генпрокурора России Игоря Краснова.