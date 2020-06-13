В двух ДТП в Ингушетии пострадало три человека

В результате ДТП пенсионер с различными телесными повреждениями доставлен в больницу, где после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.

34-летний водитель и пассажир «ВАЗ-21115» госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Через два часа на той же автодороге 45-летний житель села Зязиков-Юрт, управляя автомобилем «Газель», совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 50-летний житель села Новый Редант Малгобекского района.

В результате ДТП водитель «Газели» с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.