В двух ДТП в Ингушетии пострадало три человека
Накануне около 18 часов на автодороге «Средние Ачалуки — Карабулак» 73-летний житель города Малгобека, управляя автомобилем «ВАЗ-217020», выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «ВАЗ-21115».
В результате ДТП пенсионер с различными телесными повреждениями доставлен в больницу, где после оказания медицинской помощи от госпитализации отказался.
34-летний водитель и пассажир «ВАЗ-21115» госпитализированы в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.
Через два часа на той же автодороге 45-летний житель села Зязиков-Юрт, управляя автомобилем «Газель», совершил столкновение со следовавшим в попутном направлении автомобилем «Вольво», за рулем которого находился 50-летний житель села Новый Редант Малгобекского района.
В результате ДТП водитель «Газели» с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Сунженской центральной районной больницы, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.