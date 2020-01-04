В ДТП в Ингушетии пострадал один человек

В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и Volkswagen имеется пострадавший, который доставлен в Сунженскую районную больницу республики.

На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 4 человека и одна единица техники.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8(8734) 55-99-99.