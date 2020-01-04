В ДТП в Ингушетии пострадал один человек
Накануне вечером на 588 километре федеральной автодороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
В результате столкновения автомобилей «ВАЗ-2107» и Volkswagen имеется пострадавший, который доставлен в Сунженскую районную больницу республики.
На место происшествия от чрезвычайного ведомства выезжали 4 человека и одна единица техники.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии 8(8734) 55-99-99.