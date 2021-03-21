В ДТП с пассажирским автобусом в Ингушетии пострадал водитель легковушки

Сообщение о том, что на 573 километре ФАД «Кавказ» в районе сельского поселения Барсуки Назрановского района произошло дорожно-транспортное происшествие, поступило в дежурную смену ГУМЧС России по республике 16:00 мск в воскресенье.

По прибытии на место происшествия спасателями было установлено, что автомобиль ВАЗ-21115 совершили столкновение с рейсовым автобусом, следовавшим по маршруту «Хасавю́рт-Владикавказ».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля ВАЗ. Он был доставлен в ИРКБ работниками центра медицины катастроф на автомобиле скорой помощи. В автобусе находились 16, человек среди них 4 детей. От госпитализации пассажиры отказались.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.