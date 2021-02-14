В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека

Сообщение о том, что на ФАД Р-217 «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло ДТП, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 19.40 мск.

По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ. В результате пострадали водители обеих машин, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены Сунженскую центральную районную больницу и ИРКБ.

Среди участников происшествия детей нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, говорится в релизе.