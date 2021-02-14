ДТП

В ДТП на ФАД «Кавказ» в Ингушетии пострадали два человека

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В дорожно-транспортном происшествии в Ингушетии пострадали два человека, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

Сообщение о том, что на ФАД Р-217 «Кавказ» в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района произошло ДТП, поступило в дежурную смену ГУ МЧС по региону 19.40 мск.

По прибытию на место происшествия спасательного расчета было установлено, что столкнулись два автомобиля марки ВАЗ. В результате пострадали водители обеих машин, которые после оказания первой медицинской помощи доставлены Сунженскую центральную районную больницу и ИРКБ.

Среди участников происшествия детей нет. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, говорится в релизе.

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