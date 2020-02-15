Оружие

В доме скрывшегося от силовиков жителя Ингушетии обнаружили арсенал боевого оружия

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Во время обысков у подозреваемого в незаконном обороте оружия жителя Назрановского района обнаружены автоматы, пистолеты, а также множество боеприпасов к ним, сообщил газете «Ингушетия» источник, знакомый с ситуацией.

«В доме стрелка нашли десятки автоматов, пистолетов и боеприпасы. Боевое оружие изъято и направлено на экспертизу», — сказал собеседник издания.

По его словам, стрелок на текущий момент не задержан. Силовики полагают, что он мог получить ранение, его розыск продолжается.

Ранее наше издание сообщало, что во время обысков в сельском поселении Экажево мужчина открыл стрельбу по силовикам из пистолета и скрылся. Пострадавших среди правоохранителей нет.

Оперативные мероприятия приводились по информации о нахождении в его доме боевого оружия. Мужчина выдавал холостое оружие напрокат, которое молодые люди арендовали на свадьбу, для съемок фильмов, роликов. В Ингушетии открыто пять филиалов. Он намеревался запустить такие точки в каждом районе.

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