В доме пенсионера в Ингушетии нашли тайник с различными видами вооружения
Правоохранительные органы во время обыска обнаружили схрон с различными видами вооружения и боеприпасами в Малгобеке, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского МВД.
«В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела при проведении обыска в домовладении 72-летнего гражданина полицейские обнаружили и изъяли более 700 патронов, шесть магазинов, пять детонаторов и другие виды вооружения», — сказал представитель ведомства.
Он отметил, что найденное вооружение и боеприпасы направлены в экспертно-криминалистический центр МВД.
По данному факту эпизоду проводится проверка.