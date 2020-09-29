В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев

Глава Сунженского района Магомет Дзейтов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, с инспекционной поездкой побывал в сельском поселении Мужичи, где ведется благоустройство спортивно-тренировочного центра.

На территории базы отдыха ведется ремонт административного помещения, зданий общежития и столовой. Реконструкцию комплекса осуществляет подрядная организация ООО «Кит-Строй» в рамках подпрограммы «Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры» госпрограммы «Развитие культуры и архивного дела».

К обрезке деревьев привлечены специалисты ГКУ «Сунженское лесничество». Это одна из мер, предпринятых в целях проведения благоустройства базы отдыха.