В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по обрезке и сносу высохших деревьев
В доме отдыха «Мужичи» осуществляются работы по санитарной и формовочной обрезке и сносу высохших деревьев. Это делается в первую очередь для исключения вероятности возникновения заболеваний зеленых насаждений, а также придания деревьям эстетического вида.
Глава Сунженского района Магомет Дзейтов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба, с инспекционной поездкой побывал в сельском поселении Мужичи, где ведется благоустройство спортивно-тренировочного центра.
На территории базы отдыха ведется ремонт административного помещения, зданий общежития и столовой. Реконструкцию комплекса осуществляет подрядная организация ООО «Кит-Строй» в рамках подпрограммы «Развитие спортивно-инженерной инфраструктуры» госпрограммы «Развитие культуры и архивного дела».
К обрезке деревьев привлечены специалисты ГКУ «Сунженское лесничество». Это одна из мер, предпринятых в целях проведения благоустройства базы отдыха.