Конкурс

В Доме культуры Яндаре подвели итоги конкурса детских рисунков среди школ села

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В Доме культуры Яндаре подвели итоги конкурса детских рисунков среди первой, второй и третьей сельских школ «Сохрани себя».

Мероприятие проводилось в рамках районной программы профилактики правонарушений. По мнению представителей администрации Назрановского муниципального района, дети блестяще справились с поставленной задачей. Тема вреда и зла от алкоголя, курения и наркомании была раскрыта в каждой работе.

Первое место по праву поделили между собой ученицы СОШ № 2 Хашагульгова Ж. и ученица СОШ № 1 Евлоева Р., второе место тоже было поделено между учеником СОШ № 1 Гандолоевым А. и ученицей СОШ № 3 Хамхоевой З., третье место было присуждено ученице СОШ № 2 Хашагульговой Х.

Победителям были вручены ценные подарки в виде планшета, телефона и зарядного устройства от имени главы района Мусы Муталиева. Не остались без внимания и остальные участники конкурса. Все, без исключения, были награждены прекрасными наборами для рисования и почётными грамотами.

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