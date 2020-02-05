В Доме культуры сельского поселения Сурхахи прошел сход граждан

На встрече присутствовали председатель райсовета Барханоев А., заместитель главы Назрановского муниципального района Гагиев Б., помощник главы Назрановского муниципального района Мужихоев А., депутаты местного самоуправления и представители различных ведомств.

На сходе был заслушан отчёт главы поселения Медарова М. за 2019 год по социально-экономическому развитию села. Также глава рассказал о строительстве новых объектов на территории села.