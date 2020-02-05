Сход граждан

В Доме культуры сельского поселения Сурхахи прошел сход граждан

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В Доме культуры сельского поселения Сурхахи прошел сход жителей данного населённого пункта. Об этом сообщила пресс-служба администрации Назрановского района.

На встрече присутствовали председатель райсовета Барханоев А., заместитель главы Назрановского муниципального района Гагиев Б., помощник главы Назрановского муниципального района Мужихоев А., депутаты местного самоуправления и представители различных ведомств.

На сходе был заслушан отчёт главы поселения Медарова М. за 2019 год по социально-экономическому развитию села. Также глава рассказал о строительстве новых объектов на территории села.

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