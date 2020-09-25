В Доме культуры сельского поселения Новый Редант открылась студия актерского мастерства для детей

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В Доме культуры сельского поселения Новый Редант начала свою работу студия актерского мастерства, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Главной задачей руководителя студии Амира Пугоева является развитие эстетических способностей ребят, сферы чувств, а также активизация мыслительного процесса и познавательного интереса.

«Используя простые мизансцены в работе над образом, я даю возможность раскрыться каждому своему воспитаннику. Занятия в студии актерского мастерства помогают ребятам стать более собранными, ответственными, самостоятельными, уверенными в себе и своих силах», — отметил Амир Пугоев.

По его словам, освоив техники речи и сценического движения, ребята смогут не только свободно выступать на сцене, но и уверенно чувствовать себя в обществе.

На занятия приглашаются ребята от 6 до 18 лет.

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