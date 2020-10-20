В домах подозреваемых в убийстве братьев Эльджаркиевых нашли оружие и боеприпасы в Ингушетии

«ЦПЭ МВД по Ингушетии совместно с УФСБ в рамках расследования уголовного дела по п. п. «а» и «ж» ч. 2 ст. 105 и ч. 2 ст. 222 УК РФ, находящегося в производстве СКР по факту посягательства на жизнь 12 января 2019 г. и убийства 2 ноября 2019 г. начальника ЦПЭ майора полиции Эльджаркиева Ибрагима, проведены обысковые мероприятия по адресам проживания предполагаемых участников данного преступления в селе Яндаре», — сказал собеседник газеты.

По его словам, в одном из домовладений, принадлежащем 45-летнему мужчине, обнаружен и изъят АК, калибра 5.45 мм без номерного обозначения. В другом доме, где проживает 41-летний мужчина, силовики нашли 15 патронов калибра 7.62 мм.

Изъятое оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.