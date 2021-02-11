В должности руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии утвержден Джамбулат Оздоев

Оздоев окончил Пермский государственный университет по специальности «социальная работа». В 2000 году получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция» в том же университете.

На протяжении 10 лет работал уполномоченным по правам человека в регионе. До этого он занимал должность декана юридического факультета Ингушского государственного университета.

С августа прошлого года Оздоев исполнял обязанности руководителя администрации Главы и правительства Ингушетии.