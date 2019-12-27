В дни школьных каникул Ингушский ТЮЗ представит юным зрителям новогоднюю сказку

Праздничные мероприятия начались 25 декабря и продлятся до 5 января. Начало представлений — в 10:00 и 12:00.

«Нашим детишкам будет интересно, и они запомнят этот Новый год надолго. Ежегодно над представлениями работают не только актеры театра, но и художники, костюмеры, работники пошивочного цеха, гримеры, работники столярного цеха и другие. И от них всех зависит, какое настроение будет у детей. Вот уже 25 лет ТЮЗ радует своих юных зрителей праздничными постановками. У малышей появляется возможность принять личное участие в представлениях. Они читают стишки, поют песенки, танцуют. Кроме того, они получают сладкие подарки и призы от Деда Мороза и Снегурочки», — рассказала главный режиссер театра Лейла Хадзиева.