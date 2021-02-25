Экология

В деятельности регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО выявлены нарушения

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В отношении регионального оператора Ингушетии по обращению с ТКО возбуждены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 6.35 и ст. 8.5 КоАП России — «несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления», и «сокрытие или искажение экологической информации».

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, проверка соблюдения обществом с ограниченной ответственностью «Экосистема» законодательства по сбору и утилизации твердых коммунальных отходов проведена Малгобекской городской прокуратурой.

Установлено, что по договору организации предоставлен земельный участок общей площадью 50 000 квадратных метров, под строительство мусоросортировочного комплекса, сроком аренды на 5 лет, который фактически используется под несанкционированное размещение твердых бытовых отходов.

При этом ООО самостоятельно не обеспечило ликвидацию указанного места несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

Кроме того, проверкой установлено, что в нарушение требований закона «Экосистемой» в установленный законом срок не представлена в управление Росприроднадзора по Ингушетии отчетность об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов за 2020 год в срок до 1 февраля после отчетного периода.

По результатам проверки в адрес руководителя ООО «Экосистема» городской прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.

Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры города.

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