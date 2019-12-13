В День Конституции России в Сунженском районе состоялось вручение паспортов гражданам РФ

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В отделе по вопросам миграции МВД Сунженского района ко Дню Конституции РФ состоялось вручение паспортов шести гражданам, достигшим 14-летнего возраста, и памятных подарков.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба района, на торжественную церемонию ребята пришли в сопровождении своих родителей.

Участие в акции принял заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев. Поздравляя юношей и девушек с получением главного документа, он отметил, что это важное событие — первый шаг на пути во взрослую и самостоятельную жизнь. Он пожелал ребятам достойно нести звание гражданина России, чтить Конституцию Российской Федерации, успехов в достижении намеченных целей.

Торжественное мероприятие проведено в целях популяризации государственных символов России и патриотического воспитания молодежи.

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