В День Конституции России в Сунженском районе состоялось вручение паспортов гражданам РФ

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба района, на торжественную церемонию ребята пришли в сопровождении своих родителей.

Участие в акции принял заместитель главы Сунженского района Беслан Цечоев. Поздравляя юношей и девушек с получением главного документа, он отметил, что это важное событие — первый шаг на пути во взрослую и самостоятельную жизнь. Он пожелал ребятам достойно нести звание гражданина России, чтить Конституцию Российской Федерации, успехов в достижении намеченных целей.

Торжественное мероприятие проведено в целях популяризации государственных символов России и патриотического воспитания молодежи.