В День Конституции ингушские активисты ОНФ торжественно вручили первые паспорта юным гражданам РФ

«Сегодня большой праздник не только в стране, но и у этих ребят лично, ведь получение паспорта — это начало нового и очень интересного этапа в жизни. Особенно значимо, что школьники получают его в День Конституции. Мы постарались организовать для них настоящий праздник, пригласили артистов местного дома культуры, чтобы в торжественной обстановке вручить ребятам их первый главный документ. Помогали нам в этом представители городского совета и администрации Малгобека, они также дали напутствия детям и пожелали им стать достойными гражданами нашей страны», — рассказала сопредседатель регионального штаба ОНФ в республике Мадина Богатырева.

Далее активисты Народного фронта, «Молодежки» ОНФ, вместе со школьниками и преподавателями второй школы присоединились к Всероссийскому тесту на знание Конституции России. В режиме онлайн участникам тестирования предстояло ответить на 20 вопросов, касающихся Основного Закона страны.

«Тест был очень интересным. Раньше мне казалось, что я знаю достаточно много о Конституции страны, например, что она была принята на всенародном референдуме ровно 26 лет назад, документ определил полномочия ветвей власти, а также гарантировал права и свободы граждан. Однако сегодня я поняла, что и половину информации не знаю. Вопросы теста были очень интересные, самые сложные касались обязанностей, точных дат и исторических личностей. Безусловно, сегодня по возвращении из школы я прочитаю в интернете Конституцию России», — поделилась своими впечатлениями школьница Раяна Аушева.

Напомним, в прошлом году Всероссийский тест на знание Конституции РФ прошли более 33 тыс. человек из 53-х регионов страны. Среди участников были представлены граждане всех возрастов, кадеты и курсанты училищ, лидеры общественного мнения и журналисты. Организаторы отметили высокий уровень знаний населения относительно конституционных прав граждан.