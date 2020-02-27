В День Конституции Ингушетии малгобекским подросткам вручили их первые паспорта

«В начале торжественной церемонии начальник подразделения майор полиции Люда Хугоева поздравила подростков и их родителей с получением первого взрослого и самого важного документа гражданина Российской Федерации. Она подчеркнула, что с этого момента у ребят появляются новые права. Затем сотрудники полиции вручили юным гражданам их первые паспорта и пожелали бережно с ними обращаться», — говорится в сообщении.

На вручении также присутствовали представители партии «Единая Россия», местной администрации и общественности, которые произнесли напутственные речи в адрес подростков.

Завершилось мероприятие концертом, подготовленным работниками местного культурного центра.

Напомним, что Конституция Ингушетии принята 27 февраля 1994 года на основе всенародного голосования (референдума), и имеет общеобязательную силу на всей ее территории.