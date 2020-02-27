В День Конституции Ингушетии малгобекским подросткам вручили их первые паспорта
В актовом зале администрации Малгобека прошла церемония вручения паспортов 8 ребятам, достигшим 14-летнего возраста. Мероприятие было приурочено ко Дню Конституции Ингушетии, сообщает пресс-служба МВД России по республике.
«В начале торжественной церемонии начальник подразделения майор полиции Люда Хугоева поздравила подростков и их родителей с получением первого взрослого и самого важного документа гражданина Российской Федерации. Она подчеркнула, что с этого момента у ребят появляются новые права. Затем сотрудники полиции вручили юным гражданам их первые паспорта и пожелали бережно с ними обращаться», — говорится в сообщении.
На вручении также присутствовали представители партии «Единая Россия», местной администрации и общественности, которые произнесли напутственные речи в адрес подростков.
Завершилось мероприятие концертом, подготовленным работниками местного культурного центра.
Напомним, что Конституция Ингушетии принята 27 февраля 1994 года на основе всенародного голосования (референдума), и имеет общеобязательную силу на всей ее территории.