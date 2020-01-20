Статистика

В декабре 2019 года индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии увеличился на 0,4%

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Индекс потребительских цен на все товары и услуги в Ингушетии в декабре 2019 года по отношению к ноябрю составил 100,4%, сообщает Северо-Кавказстат.

На продовольственные товары индекс увеличился на 0,5%, непродовольственные товары — на 0,4%, на услуги, оказываемые населению — 0,1 процент.

В декабре прошлого года по отношению к декабрю 2018, индекс потребительских цен составил 103,4%. В том числе — на продовольственные товары — 104,2%, непродовольственные — 103,3% и услуги — 101,2 процента.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в среднем по республике в конце декабря 2019 года составила в расчете на месяц — 3978,92 руб. Увеличение по сравнению с предыдущим месяцем на 0,4 процента, говорится в релизе.

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