В Дагестане пройдет выставка Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками»

Как сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, на выставке будут представлены живописные произведения, созданные в различных жанрах, а также работы, выполненные в технике холодного и горячего батика.

«Творческий союз Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой впервые представил совместную выставку минувшей осенью в ингушском музее изобразительных искусств. Выставка получила восторженные отзывы любителей и профессионалов живописи», — отметил представитель пресс-службы.