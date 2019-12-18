В Дагестане пройдет выставка Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой «Мир, наполненный красками»
20 декабря в 15:00 в Национальной библиотеке Дагестана имени Расула Гамзатова откроется выставка «Мир, наполненный красками» члена Союза художников Российской Федерации, народного художника Ингушетии Лидифы Мержоевой и молодой дагестанской художницы Шуайнат Максудовой.
Как сообщила пресс-служба Государственного музея изобразительных искусств Ингушетии, на выставке будут представлены живописные произведения, созданные в различных жанрах, а также работы, выполненные в технике холодного и горячего батика.
«Творческий союз Лидифы Мержоевой и Шуайнат Максудовой впервые представил совместную выставку минувшей осенью в ингушском музее изобразительных искусств. Выставка получила восторженные отзывы любителей и профессионалов живописи», — отметил представитель пресс-службы.