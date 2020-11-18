В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, также с 13 до 15 часов газ отключат абонентам, проживающим в сельских поселениях Нижние и Средние Ачалуки по улицам Цечоева и Советская.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей названных населенных пунктов проявлять бдительность, следить за газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.

Телефон доверия главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.