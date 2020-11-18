В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ
В четверг, 19 ноября, с 13 до 15 часов в связи с проведением ремонтных работ будет приостановлена подача газа в сельские поселения Зязиков-Юрт и Новый Редант Малгобекского района Ингушетии.
Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, также с 13 до 15 часов газ отключат абонентам, проживающим в сельских поселениях Нижние и Средние Ачалуки по улицам Цечоева и Советская.
Чрезвычайное ведомство призывает жителей названных населенных пунктов проявлять бдительность, следить за газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.
Телефон доверия главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.