Газоснабжение

В четырех населенных пунктах Ингушетии частично и полностью отключат газ

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В четверг, 19 ноября, с 13 до 15 часов в связи с проведением ремонтных работ будет приостановлена подача газа в сельские поселения Зязиков-Юрт и Новый Редант Малгобекского района Ингушетии.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, также с 13 до 15 часов газ отключат абонентам, проживающим в сельских поселениях Нижние и Средние Ачалуки по улицам Цечоева и Советская.

Чрезвычайное ведомство призывает жителей названных населенных пунктов проявлять бдительность, следить за газовыми приборами, оповестить соседей о полученной информации.

Телефон доверия главного управления МЧС России по Ингушетии 8 (8734) 55-99-99.

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