В честь борцов с коронавирусом выпустили памятные монеты

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Банк России выпустил памятные монеты, посвященные медработникам, которые борются с распространением Covid-19. Номинал монет составил 25 рублей, а тираж — пять миллионов штук, сообщает пресс-служба ЦБ.

«На лицевой стороне изображен герб Российской Федерации, год выпуска и номинал монеты. Обратную сторону украсило изображение двух медицинских работников в защитных костюмах на фоне больницы и автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также выпущена монета номиналом 10 рублей, посвященная работникам транспортной сферы, с изображением человека на фоне автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

В пресс-службе уточнили, что обе монеты являются платёжным средством, поэтому применимы к оплате без ограничений.

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