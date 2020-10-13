В честь борцов с коронавирусом выпустили памятные монеты

«На лицевой стороне изображен герб Российской Федерации, год выпуска и номинал монеты. Обратную сторону украсило изображение двух медицинских работников в защитных костюмах на фоне больницы и автомобиля скорой помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также выпущена монета номиналом 10 рублей, посвященная работникам транспортной сферы, с изображением человека на фоне автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта.

В пресс-службе уточнили, что обе монеты являются платёжным средством, поэтому применимы к оплате без ограничений.