В частном доме в Ингушетии произошел пожар, никто не пострадал
В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии в частном доме рано утром в понедельник произошел пожар, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике в 4:00 мск.
По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом и времянки. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.
На тушение пожара привлекались 14 человек и 4 единицы техники.