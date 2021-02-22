Пожар

В частном доме в Ингушетии произошел пожар, никто не пострадал

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В сельском поселении Нестеровское Сунженского района Ингушетии в частном доме рано утром в понедельник произошел пожар, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба регионального чрезвычайного ведомства.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике в 4:00 мск.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом и времянки. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 14 человек и 4 единицы техники.

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