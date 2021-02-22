В частном доме в Ингушетии произошел пожар, никто не пострадал

Сообщение о возгорании поступило в дежурную смену Главного управления МЧС России по республике в 4:00 мск.

По прибытии на место происшествия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит жилой дом и времянки. Площадь пожара составила 250 квадратных метров.

На тушение пожара привлекались 14 человек и 4 единицы техники.