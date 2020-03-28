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В «Час Земли» в Ингушетии отключат подсветку стометровой башни Согласия в Магасе

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Ингушетия присоединится к международной экологической акции «Час Земли», в рамках которой административный центр столицы республики Магаса будет отключен, включая освещение на главной достопримечательности города — стометровой башне Согласия, сообщили СМИ в пресс-службе администрации Главы региона.

«В этом году в рамках экологической акции «Час Земли» в Магасе будет выключена на час подсветка основных административных зданий — это мэрия города, правительство, парламент, администрация Главы, а также уличное освещение основных улиц. Даже стометровая «Башня Согласия», которая по ночам переливается разными цветами, погрузится на час в темноту. Надеемся, что и жители региона присоединятся к акции и выключат дома свет на час», — сказали в пресс-службе.

Отмечается, что в текущем году из-за пандемии коронавируса власти региона отказались от экологического флешмоба ради безопасности людей.

Отметим, что впервые акция прошла в 2007 году в Австралии, а уже на следующий год к ней присоединились 35 стран мира. К сегодняшнему дню в ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 184 стран и почти 7 тыс. городов. Россия официально присоединилась к «Часу Земли» с 2009 года.

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