В центре «Терский хребет» прошло патриотическое мероприятие для школьников Нового Реданта

Педагог центра Зарета Оздоева рассказала школьникам о подвигах, совершенных героями нашей страны.

«Тема патриотического воспитания важна и актуальна в наше время, ведь без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своей страны, невозможно построить будущее», — отметила она.

В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев. Он рассказал ребятам об истории возникновения праздника и поздравил с Днём Героев Отечества.

В заключение ребята ознакомились с экспозицией музея «Памяти поколений» и тематическим материалом стенда «Знать и помнить», который оформила заведующая библиотекой ДК Лариса Яшумова.