В центре «Терский хребет» прошло патриотическое мероприятие для школьников Нового Реданта
В центре патриотического воспитания молодёжи «Терский хребет», который функционирует на базе Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт, прошло патриотическое мероприятие «Героями не рождаются» для учащихся пятой школы Нового Реданта, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.
Педагог центра Зарета Оздоева рассказала школьникам о подвигах, совершенных героями нашей страны.
«Тема патриотического воспитания важна и актуальна в наше время, ведь без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своей страны, невозможно построить будущее», — отметила она.
В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев. Он рассказал ребятам об истории возникновения праздника и поздравил с Днём Героев Отечества.
В заключение ребята ознакомились с экспозицией музея «Памяти поколений» и тематическим материалом стенда «Знать и помнить», который оформила заведующая библиотекой ДК Лариса Яшумова.