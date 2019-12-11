В центре «Терский хребет» прошло патриотическое мероприятие для школьников Нового Реданта

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В центре патриотического воспитания молодёжи «Терский хребет», который функционирует на базе Дома культуры сельского поселения Зязиков-Юрт, прошло патриотическое мероприятие «Героями не рождаются» для учащихся пятой школы Нового Реданта, сообщает пресс-служба Республиканского дома народного творчества.

Педагог центра Зарета Оздоева рассказала школьникам о подвигах, совершенных героями нашей страны.

«Тема патриотического воспитания важна и актуальна в наше время, ведь без любви к Родине, её прошлому и настоящему, без знания истории своей страны, невозможно построить будущее», — отметила она.

В мероприятии принял участие заместитель главы администрации Малгобекского района Исраил Мержоев. Он рассказал ребятам об истории возникновения праздника и поздравил с Днём Героев Отечества.

В заключение ребята ознакомились с экспозицией музея «Памяти поколений» и тематическим материалом стенда «Знать и помнить», который оформила заведующая библиотекой ДК Лариса Яшумова.

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