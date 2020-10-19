В центре Назрани в результате ДТП сгорела автомашина, пострадавших нет

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В Назрани в оживленном месте произошло ДТП, в результате которого одна из автомашин сгорела, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на внутренней автодороге по улице Фабричная в районе торгового центра «Ковчег» поступило в 18:53. По уточненной информации, столкнулись два автомобиля марки Mercedes и ВАЗ с последующим возгоранием иномарки», — сказал собеседник издания.

По его данным, погибших нет, пожар потушен.

В ликвидации последствий аварии от МЧС привлекались восемь специалистов и две единицы спецтехники.

Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.

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