В центре Назрани в результате ДТП сгорела автомашина, пострадавших нет
В Назрани в оживленном месте произошло ДТП, в результате которого одна из автомашин сгорела, сообщили газете «Ингушетия» в ГУ МЧС по региону.
«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на внутренней автодороге по улице Фабричная в районе торгового центра «Ковчег» поступило в 18:53. По уточненной информации, столкнулись два автомобиля марки Mercedes и ВАЗ с последующим возгоранием иномарки», — сказал собеседник издания.
По его данным, погибших нет, пожар потушен.
В ликвидации последствий аварии от МЧС привлекались восемь специалистов и две единицы спецтехники.
Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы.