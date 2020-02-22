В центре Назрани 23 февраля на 4 часа будет перекрыто дорожное движение из-за проведения памятных мероприятий
В центре города Назрани 23 февраля с 9 до 13 часов будет перекрыто дорожное движение, в связи с проведением памятных мероприятий по поводу 76-й годовщины депортации ингушского народа в 1944 году.
МВД по Ингушетии информирует, что для движения транспорта будет закрыта улица Фабричная в районе «Вечного огня» и проспект имени Идриса Базоркина.
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам заранее предусмотреть варианты объезда.