В центральной части города Карабулака Ингушетии на три часа отключат свет
Сегодня с 14 до 17 часов будет прекращена подача электроснабжения в центральной части города Карабулака, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.
Света не будет у абонентов, проживающих на улице Кирова и прилегающих улицах в связи с плановыми ремонтными работами.
Будьте бдительны и следите за электроприборами, при необходимости оповестите соседей о полученной информации, призвали в чрезвычайном ведомстве.
Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55 −99-99.