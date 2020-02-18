Энергоснабжение

В центральной части города Карабулака Ингушетии на три часа отключат свет

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Сегодня с 14 до 17 часов будет прекращена подача электроснабжения в центральной части города Карабулака, сообщает пресс-служба МЧС по Ингушетии.

Света не будет у абонентов, проживающих на улице Кирова и прилегающих улицах в связи с плановыми ремонтными работами.

Будьте бдительны и следите за электроприборами, при необходимости оповестите соседей о полученной информации, призвали в чрезвычайном ведомстве.

Телефон доверия Главного управления МЧС России по республике 8 (8734) 55 −99-99.

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