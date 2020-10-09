В центральном городском пруде Карабулака прошла первая подкормка молодняка рыбы

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В Карабулаке подкормили запущенный недавно в центральный городской пруд молодняк рыбы.

При возможной ограниченности естественной пищи было необходимо поддержать обитателей водоёма, особенно его новых жильцов — мальков амура, толстолобика и сазана. Теперь их рацион пополнился зерном пшеницы и семенами подсолнечника, имеющими высокие питательные свойства, что важно для роста рыбы.

Это мероприятие не мог пропустить глава Карабулака Магомед-Башир Осканов, сообщила газете «Ингушетия» его пресс-служба. Всё, что связано с реабилитацией пруда, градоначальник держит на личном контроле. В акции также приняли участие представители регионального общества охотников и рыболовов. Именно после их обращения руководитель муниципального образования в свою очередь попросил о содействии директора местного агропредприятия Магомед-Башира Галаева.

На данный момент хозяйством из своих резервов бесплатно выделено на указанные цели несколько тонн корма. Это было первое кормление, с привыканием к ней рыбы его объём будет увеличиваться. Глава города поблагодарил руководителя ГУП «Карабулакское» за эту помощь, а также в очередной раз выразил признательность рыбакам-любителям за их активную жизненную позицию, отстаивание своих интересов.

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