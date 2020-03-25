В ближайшие дни в Ингушетии ожидаются заморозки

В релизе отмечается, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).