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В ближайшие дни в Ингушетии ожидаются заморозки

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В Ингушетии 26-28 марта ожидается понижение температуры, ночью и утром заморозки, сообщает пресс-служба МЧС по республике.

В релизе отмечается, что в связи с заморозками на поверхности почвы повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений.

Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом, соломой.

Наиболее практичным и часто используемым садоводами способом спасения молодых всходов от заморозков является укрытие растений. Материал должен обладать малой теплопроводностью (грубая гофрированная бумага, пузырчатая пленка, соломенные или тростниковые маты).

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