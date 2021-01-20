В ближайшее время начнется строительство надземного перехода рядом с шестой Назрановской школой — ЦУР Ингушетии
Центр управления регионом Ингушетии взял под контроль вопрос строительства надземного пешеходного перехода около шестой Назрановской школы, расположенной близ федеральной автодороги «Кавказ».
«В информационных пабликах часто появляются обращения от местных жителей и родителей школьников, в которых они просят обратить внимание на отсутствие надземного пешеходного перехода около СОШ номер 6 в Назрани. Сейчас для того, чтобы добраться до школы, детям приходится пересекать дорогу с интенсивным потоком машин, а единственный регулятор движения здесь — светофор, на неисправность которого, кстати, родители тоже часто жалуются», — сообщил газете «Ингушетия» представитель ЦУР.
По его словам, сотрудники центра связались с руководством ФКУ Упрдор «Кавказ», обсуждены вопросы принятия необходимых мер по организации безопасного перехода автомагистрали для детей.
«Возведение надземного пешеходного перехода на указанном участке начнется в ближайшее время. Будем держать этот вопрос на контроле до завершения всех работ», — отметил представитель ЦУР.