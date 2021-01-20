«В информационных пабликах часто появляются обращения от местных жителей и родителей школьников, в которых они просят обратить внимание на отсутствие надземного пешеходного перехода около СОШ номер 6 в Назрани. Сейчас для того, чтобы добраться до школы, детям приходится пересекать дорогу с интенсивным потоком машин, а единственный регулятор движения здесь — светофор, на неисправность которого, кстати, родители тоже часто жалуются», — сообщил газете «Ингушетия» представитель ЦУР.

По его словам, сотрудники центра связались с руководством ФКУ Упрдор «Кавказ», обсуждены вопросы принятия необходимых мер по организации безопасного перехода автомагистрали для детей.

«Возведение надземного пешеходного перехода на указанном участке начнется в ближайшее время. Будем держать этот вопрос на контроле до завершения всех работ», — отметил представитель ЦУР.