Безопасность

В ближайшее время начнется строительство надземного перехода рядом с шестой Назрановской школой — ЦУР Ингушетии

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Центр управления регионом Ингушетии взял под контроль вопрос строительства надземного пешеходного перехода около шестой Назрановской школы, расположенной близ федеральной автодороги «Кавказ».

«В информационных пабликах часто появляются обращения от местных жителей и родителей школьников, в которых они просят обратить внимание на отсутствие надземного пешеходного перехода около СОШ номер 6 в Назрани. Сейчас для того, чтобы добраться до школы, детям приходится пересекать дорогу с интенсивным потоком машин, а единственный регулятор движения здесь — светофор, на неисправность которого, кстати, родители тоже часто жалуются», — сообщил газете «Ингушетия» представитель ЦУР.

По его словам, сотрудники центра связались с руководством ФКУ Упрдор «Кавказ», обсуждены вопросы принятия необходимых мер по организации безопасного перехода автомагистрали для детей.

«Возведение надземного пешеходного перехода на указанном участке начнется в ближайшее время. Будем держать этот вопрос на контроле до завершения всех работ», — отметил представитель ЦУР.

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