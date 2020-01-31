В «Библиотечном кинодворике» Национальной библиотеки Ингушетии состоится показ фильма для незрячих читателей

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1 февраля в Национальной библиотеке Ингушетии состоится киносеанс для незрячих и слабовидящих читателей, сообщает пресс-служба учреждения.

В «Библиотечном кинодворике» — проекте центра «Доступная среда» НБРИ, состоится демонстрация классической советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«Ждем на показ всех желающих. А тифлокомментарии, которые сопровождают фильм, создадут новую, непривычную атмосферу при просмотре уже знакомой картины», — сказано в релизе.

Начало киносеанса — в 14:00.

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