В «Библиотечном кинодворике» Национальной библиотеки Ингушетии состоится показ фильма для незрячих читателей

В «Библиотечном кинодворике» — проекте центра «Доступная среда» НБРИ, состоится демонстрация классической советской кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию».

«Ждем на показ всех желающих. А тифлокомментарии, которые сопровождают фильм, создадут новую, непривычную атмосферу при просмотре уже знакомой картины», — сказано в релизе.

Начало киносеанса — в 14:00.