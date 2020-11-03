В башне Согласия в Магасе дан старт «Большому этнографическому диктанту»

В Ингушетии начало акции было положено в башне Согласия в Магасе, где на единственной оффлайн-площадке свои знания о культуре народов России проверили первый зампред правительства Микаил Илезов, руководитель Миннаца Руслан Волков, олимпийский чемпион 2008 года Назир Манкиев, заслуженная артистка республики Бэла Базоркина, депутат Народного собрания Магомед Дарсигов, атаман Сунженского казачьего общества Александр Кузнецов и председатель ингушского отделения Российского союза ветеранов Магомед Гелисханов, сообщила пресс-служба регионального Миннаца.

Напомним, акция продлится до 8 ноября включительно, принять участие могут все желающие в онлайн-режиме, зайдя на сайт www. miretno. ru и кликнув на вкладку «Пройти диктант».