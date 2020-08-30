В автопарк лесничеств Ингушетии впервые поступят квадроциклы

«Уже в начале четвёртого квартала региональные лесничества получат 2 грузовых автомобиля на базе полноприводного шасси, укомплектованных краново-манипуляторной установкой (Урал 4320-6951-72), 2 мотовездехода (квадроцикл) в комплекте с транспортным прицепом и 2 комплекса мониторинга с беспилотным летательным аппаратом (квадрокоптер)», — говорится в сообщении.

Специализированная автотехника необходима для осуществления комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, а квадрокоптеры — для ведения контроля и мониторинга лесного комплекса с воздуха, добавили в пресс-службе.

Напомним, что оснащение автопарка лесничеств Ингушетии началось в 2019 году. 18 единиц техники и оборудования по охране лесов от пожара поступили в прошлом году, и до конца текущего года ожидается поставка еще шести единиц.