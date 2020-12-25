В Алапаевске Свердловской области пройдёт день культуры Ингушетии

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Полномочный представитель Ингушетии в Уральском федеральном округе Куреш Аушев посетил города Алапаевск и Каменск-Уральский, где встретился с их мэрами Сайгидом Билаловым и Алексеем Шмыковым

Как сообщило постпредство Ингушетии в Москве, главными темами встреч стали укрепление культурных связей между Ингушетией и Свердловской областью, сотрудничество в области спорта, обмен опытом, взаимодействие в сфере туризма.

Так, в следующем году Куреш Аушев и Сайгид Билалов наметили проведение дня культуры Ингушетии в Алапаевске. А на встрече с Алексеем Шмыковым Куреш Аушев анонсировал создание в Екатеринбурге торгового дома Ингушетии, где будет продаваться продукция ингушских производителей. На обеих встречах были намечены планы на следующий год.

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