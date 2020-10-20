АПК

В акционерные общества преобразуют сельскохозяйственные ГУПы в Ингушетии

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В Ингушетии проведут реорганизацию сельскохозяйственных ГУПов региона в акционерные общества. Об этом на совещании с участием первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова в Магасе сообщил вице-премьер республики Михаил Илезов.

«В республике функционируют 14 сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий, в 2019-2020 годах ими направлено около 440,7 млн рублей на приобретение удобрений, средств защиты растений, ГСМ, семян, погашение лизинговой и налоговой задолженностей (в том числе на погашение долгов прошлых лет). Подготовлен план реорганизации ГУПов путем преобразования их в акционерные общества», — сказал Илезов.

В настоящее время, по его словам, в регионе ведется работа по повышению рентабельности предприятий.

Напомним, что власти Ингушетии намерены провести аудит всех сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий и передать убыточные предприятия частным предпринимателям.

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