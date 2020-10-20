В акционерные общества преобразуют сельскохозяйственные ГУПы в Ингушетии

«В республике функционируют 14 сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий, в 2019-2020 годах ими направлено около 440,7 млн рублей на приобретение удобрений, средств защиты растений, ГСМ, семян, погашение лизинговой и налоговой задолженностей (в том числе на погашение долгов прошлых лет). Подготовлен план реорганизации ГУПов путем преобразования их в акционерные общества», — сказал Илезов.

В настоящее время, по его словам, в регионе ведется работа по повышению рентабельности предприятий.

Напомним, что власти Ингушетии намерены провести аудит всех сельскохозяйственных государственных унитарных предприятий и передать убыточные предприятия частным предпринимателям.