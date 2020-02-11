В агропредприятии «Сад-гигант Ингушетия» выращивают более 15 сортов яблок

Общественники пообщались с руководством агропредприятия, осмотрели производственные и складские помещения, ознакомились с условиями труда рабочих. Главе населенного пункта и членам депутатского корпуса села продемонстрировали все нюансы работы агрофирмы, рассказали об объемах производства и о том, сколько человек трудоустроено на предприятии. Гости обозначили все свои вопросы и тут же из первых уст получили ответы.

По информации пресс-службы администрации Сунженского района, «Сад-гигант Ингушетия» является передовым сельхозпредприятием в республике. Он был заложен в 2013 году. Сейчас на предприятии выращивают более 15 сортов яблок, а также и другие фрукты: черешню, сливу, абрикос, персик, грушу, нектарин. По итогу 2019 года на предприятии собран урожай объемом 24,2 тыс. тонн продукции, доля яблок в котором составляет 95%. На постоянной основе здесь работают более 700 человек.