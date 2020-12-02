В аэропорту «Магас» объяснили причину отмены авиарейсов «Победы» в Ингушетию в декабре

1

Жители республики с 3 декабря и до конца месяца не смогут воспользоваться услугами авиакомпании «Победа», сообщили газете «Ингушетия» в ОАО «Аэропорт «Магас» имени первого Героя России С. Осканова.

«С 3 декабря на европейской части РФ вводится в действие новая структура воздушного пространства. В связи с тем, что Росавиация не уложилась в сроки публикации соответствующих изменений, аэронавигационная информация для воздушных судов Boeing-737-800 авиакомпании «Победа» не внесена в базу данных для аэродромов Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль», — рассказал нашему изданию представитель станции воздушного транспорта.

По словам собеседника газеты, для соблюдения требований федерального законодательства в области подготовки и выполнения полетов «Победа» отменяет все рейсы в «Магас» с 3 по 31 декабря.

Комментарии 1

Сергей Морозов 2 декабря, 2020 - 22:39
Правильно, что "Победа" не испугалась давления и прямо указала, что виновата Росавиация. Не надо перекладывать проблему с больной головы на здоровую и тем более подвергать опасности жизни пассажиров и экипажа

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Из музея краеведения Ингушетии украли изделия из драгметаллов
Мошенник выманил у жительницы Ингушетии 210 тыс. рублей за кредит, что не брала
Аварийность в местах установки комплексов фиксации нарушений ПДД в Ингушетии снизилась в 2,5 раза
6-летнюю девочку обеспечат креслом-коляской и ортопедической обувью, после обращения ее матери к Главе Ингушетии
Ингушская прокуратура проконтролирует расследование инцидента с похищением мужчины вооруженными людьми
Ингушетия завершила запуск платформы обратной связи
Федеральное агентство по делам молодежи поддержало проекты представителей Ингушетии
Вперёд в будущее: Сбер вернул Жоржа Милославского
Школьникам Нового Реданта рассказали о профилактике коронавирусной инфекции
В Ингушетии состоялась церемония награждения наиболее отличившихся работников филармонии имени Ахмета Хамхоева
Зелимхан Бакаев записал на свой счёт четвёртую голевую передачу в текущем сезоне

Главное

Яндекс.Метрика

 