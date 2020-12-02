В аэропорту «Магас» объяснили причину отмены авиарейсов «Победы» в Ингушетию в декабре

«С 3 декабря на европейской части РФ вводится в действие новая структура воздушного пространства. В связи с тем, что Росавиация не уложилась в сроки публикации соответствующих изменений, аэронавигационная информация для воздушных судов Boeing-737-800 авиакомпании «Победа» не внесена в базу данных для аэродромов Астрахань, Ижевск, Киров, Курган, Магас, Петрозаводск и Ярославль», — рассказал нашему изданию представитель станции воздушного транспорта.

По словам собеседника газеты, для соблюдения требований федерального законодательства в области подготовки и выполнения полетов «Победа» отменяет все рейсы в «Магас» с 3 по 31 декабря.