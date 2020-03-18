В аэропорту Ингушетии реализуют комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции

0

В аэропорту «Магас» имени Героя России Суламбека Осканова создан оперативный штаб для совместной работы с авиакомпаниями, государственными контролирующими органами, органами местной власти, Роспотребнадзором по вопросам коронавируса, сообщили в Комтуризма региона.

В помещениях аэропорта, включая стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. Также проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы помещений аэропорта.

При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта «Магас» могут обратиться в медпункт. Медпункт расположен на первом этаже пассажирского терминала.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Новом Реданте прошла выставка, посвященная 250-летию вхождения Ингушетии в состав России
Ингушский спортсмен Анзор Евлоев успешно выступил на официальном Чемпионате Москвы по панкратиону
«Коронавирус» стал победителем в викторине по истории Ингушетии в честь единения с Россией
Ингушские газовики рекомендуют абонентам использовать дистанционные сервисы из-за коронавируса
В Назрановской крепости планируется провести восстановительные работы
Боксеры-профессионалы надеются, что со сменой руководства региональной федерации любительский бокс ждут перемены к лучшему
Финалисты конкурса «Вместе с Россией» сестры Матиевы передали в дар музею изобразительных искусств свои работы
В Ингушетии стартовала Всероссийская акция «Вода России»
В июле ингушские боксеры могут провести очередные поединки
Калиматов напомнил об индивидуальной ответственности каждого из-за коронавируса
Для тех, кто дома: «Ростелеком» обеспечит общение без ограничений

Главное

Яндекс.Метрика

 