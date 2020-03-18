В аэропорту Ингушетии реализуют комплекс мер по профилактике коронавирусной инфекции

В помещениях аэропорта, включая стойки регистрации, стойки информации, зоны досмотра, офисные помещения и комнаты отдыха персонала, усилен режим уборки. Для дезинфекции применяются средства, обладающие противовирусной активностью. Регулярно проводится дезинфекция трапов и пассажирских автобусов. Также проведена внеплановая ревизия вентиляционной системы помещений аэропорта.

При недомогании и других вопросах о самочувствии пассажиры, посетители и сотрудники аэропорта «Магас» могут обратиться в медпункт. Медпункт расположен на первом этаже пассажирского терминала.