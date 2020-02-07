В административном округе города Назрани Ингушетии в 2020 году откроют новый детский сад

«Возведение объекта было начато в прошлом году по заказу Минстроя Ингушетии, обществом с ограниченной ответственностью «Техстрой». Контрактная стоимость дошкольного образовательного учреждения свыше 130 млн. руб. Уже завершены работы по устройству железобетонного каркаса здания детского сада, работы по кладке стен и перегородок», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся внутренние отделочные работы, работы по заполнению оконных и дверных проемов, устройству инженерных сетей, устройству котельной и трансформаторной подстанции, добавили в пресс-службе.