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В административном округе города Назрани Ингушетии в 2020 году откроют новый детский сад

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В Гамурзиевском административном округе Назрани близится к завершению строительство нового детского сада на 220 мест. На сегодняшний день процент готовности объекта составляет 63%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

«Возведение объекта было начато в прошлом году по заказу Минстроя Ингушетии, обществом с ограниченной ответственностью «Техстрой». Контрактная стоимость дошкольного образовательного учреждения свыше 130 млн. руб. Уже завершены работы по устройству железобетонного каркаса здания детского сада, работы по кладке стен и перегородок», — говорится в сообщении.

На данный момент ведутся внутренние отделочные работы, работы по заполнению оконных и дверных проемов, устройству инженерных сетей, устройству котельной и трансформаторной подстанции, добавили в пресс-службе.

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