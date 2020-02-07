В административном округе города Назрани Ингушетии в 2020 году откроют новый детский сад
В Гамурзиевском административном округе Назрани близится к завершению строительство нового детского сада на 220 мест. На сегодняшний день процент готовности объекта составляет 63%, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.
«Возведение объекта было начато в прошлом году по заказу Минстроя Ингушетии, обществом с ограниченной ответственностью «Техстрой». Контрактная стоимость дошкольного образовательного учреждения свыше 130 млн. руб. Уже завершены работы по устройству железобетонного каркаса здания детского сада, работы по кладке стен и перегородок», — говорится в сообщении.
На данный момент ведутся внутренние отделочные работы, работы по заполнению оконных и дверных проемов, устройству инженерных сетей, устройству котельной и трансформаторной подстанции, добавили в пресс-службе.