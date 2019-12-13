Прием граждан

В администрацию Сунженского района в общероссийский день приема граждан обратилось более двадцати человек

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В общероссийский день приема граждан в приемную Президента Российской Федерации в администрации Сунженского района обратилось более двадцати человек, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Прием провели заместители главы района, курирующие различные сферы деятельности администрации района. В актовом зале был оборудован специальный мобильный центр регистрации граждан, обратившихся в муниципалитет по вопросам личного характера, таких как улучшение жилищных условий, материальная помощь, помощь в трудоустройстве, земельные вопросы, а также по вопросам жизнедеятельности районной инфраструктуры.

На каждое из обращений граждан заместители главы района дали соответствующие разъяснения. Вопросы, требующие тщательного рассмотрения, взяты на контроль. Согласно закону «О порядке рассмотрения обращений граждан» ответ на свои обращения граждане получат в течение 30 дней.

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