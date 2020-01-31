Прием граждан

В администрации Сунженского района состоялся первый в этом году прием граждан

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Глава Сунженского района Магомет Дзейтов провел прием граждан по личным вопросам с участием своих заместителей, управделами райадминистрации, представителей администраций сельских поселений, сообщает пресс-служба районной администрации.

К Магомету Дзейтову обратились десять человек. Круг вопросов, которые озвучили жители района, был обширен: их волновали вопросы выделения земельных участков, трудоустройства, ремонта домовладений, оказания материальной помощи и другие. Все обратившиеся получили консультации или разъяснения по интересующим их вопросам.

Это первый в текущем году прием граждан. Как отметил руководитель района, данная работа будет проводиться на постоянной основе, так как рассмотрение обращений и жалоб граждан — основное направление деятельности муниципальных властей.

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