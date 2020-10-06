В администрации Сунженского района состоялось расширенное заседание призывной комиссии

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, в повестку заседания комиссии были включены следующие вопросы: о недопущении возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекции личного состава ВС РФ; о максимальном сокращении числа призывников, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу; о мерах по обеспечению работы призывных комиссий в целях сокращения расходов, связанных с призывом граждан на военную службу.

Каждый из вопросов повестки был детально обсужден членами призывной комиссии. По итогам заседания председательствующим были даны соответствующие поручения.