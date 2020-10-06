В администрации Сунженского района состоялось расширенное заседание призывной комиссии
Начальник отдела ГО и ЧС администрации Сунженского района Ингушетии провел расширенное заседание призывной комиссии с участием военного комиссара района Хамзата Нальгиева, глав сельских поселений, представителей здравоохранения и правоохранительных органов.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, в повестку заседания комиссии были включены следующие вопросы: о недопущении возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекции личного состава ВС РФ; о максимальном сокращении числа призывников, уклоняющихся от мероприятий, связанных с призывом на военную службу; о мерах по обеспечению работы призывных комиссий в целях сокращения расходов, связанных с призывом граждан на военную службу.
Каждый из вопросов повестки был детально обсужден членами призывной комиссии. По итогам заседания председательствующим были даны соответствующие поручения.