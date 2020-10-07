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В администрации Сунженского района обсудили вопросы подготовки к 250-летию единения Ингушетии с Россией

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В администрации Сунженского района обсудили вопросы подготовки и проведения праздничных мероприятий, приуроченных к 250-летию единения Ингушетии с Россией.

В частности, в Доме культуры сельского поселения Нестеровское запланирована праздничная концертная программа. Кроме того, для тех, кому не удалось побывать на основном торжественном мероприятии в Сунже, и для всех желающих в Доме культуры будет организована прямая трансляция с места событий.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации Сунженского района, также на совещании был сделан акцент на проведении работ по обеспечению надлежащего санитарно-гигиенического состояния территорий учреждений.

Напомним, масштабное празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией состоится 10 октября на стадионе в городе Сунжа. Организаторы приготовили зрелищную программу. Откроет праздник экстремальный пролет авиационной группы Военно-воздушных сил России «Стрижи». Фигуры высшего пилотажа продемонстрируют семь истребителей МиГ-29. Далее гостей и жителей региона ждет большой праздничный концерт и театрализованное представление.

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