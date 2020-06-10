Конституция

В администрации Назрановского района обсудили вопрос подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ

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В администрации Назрановского района обсудили вопрос подготовки общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое пройдет 1 июля.

В ходе совещания глава района подчеркнул важность разъяснения населению о поправках, вносимых в Конституцию, а также обеспечения безопасности процедуры голосования в условиях сложной эпидемиологической ситуации.

По словам Мусы Муталиева, главам сельских поселений необходимо провести работу в части материально технического обеспечения избирательных участков. Он подчеркнул, что голосование должно пройти максимально организованно при совместном участии глав сельских поселений, председателей участковых избирательных комиссий, а также ответственных ведомств и служб.

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